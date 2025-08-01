Пермяка будут судить за лжеминирование и нападение на полицейского

Житель Перми предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение об акте терроризма и применение насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

39-летний мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 207 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Установлено, что вечером, 26 мая пьяный обвиняемый решил похулиганить и позвонил по телефону экстренной службы 112, сообщив о готовящемся теракте. Следственно-оперативная группа отдела полиции незамедлительно выехала на место происшествия с целью проверки указанного сообщения. Во время осмотра квартиры, в которой находился обвиняемый, утечка газа и взрывные устройства обнаружены не были. При этом мужчина вел себя агрессивно и ударил полицейского рукой.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.