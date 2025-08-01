На Урале автоинструктор избежал колонии за смертельное ДТП

На Среднем Урале автоинструктор осужден за ДТП со смертельным исходом. Он сумел избежать колонии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось в марте 2025 года в Артемовском. Молодой человек за рулем большегруза вел урок по его вождению. На перекрестке улиц Молодежи – Разведчиков он попытался повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра и не пропустил "Рено Флюенс". Произошло ДТП, в результате которого один из пассажиров легковушки погиб.

Против автоинструктора было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что он устроился на работу всего за три дня до инцидента.

Артемовский городской суд назначил ему 2 года лишения свободы, но затем заменил их на 2 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также уралец на 2 года лишен водительских прав.