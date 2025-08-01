Эксперимент по исламскому банкингу продлен на три года

Глава государства Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 сентября 2028 года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу).

До этого предусматривалось, что стартовавший в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября 2023 года эксперимент завершится 1 сентября 2025 года.

Закон дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок, сообщает РИА "Новости"

Согласно новым правкам, будет введен запрет на получение вознаграждения в виде процентов, однако допускается получение выплат в виде величины, которая может меняться в зависимости от условий, прописанных в договоре.