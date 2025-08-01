Власти РФ допустили возможность использования судами диалогов с ИИ

Законодательство России позволяет судам и правоохранительным органам запрашивать доступ к диалогам пользователей с искусственным интеллектом.

Как заявили в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде (подразделение Роскомнадзора), прямой правовой нормы, которая бы регулировала этот вопрос, в настоящее время нет. При этом можно применять общие положения других законов, например Уголовно-процессуального и Гражданско-правового кодексов.

В надзорном органе указали, что диалоги с нейросетью можно интерпретировать как персональные данные. Сервисы ИИ получают всю введенную информацию: как правило, их владельцы прямо указывают на это в пользовательском соглашении. РКН отмечает, что ко всей информации, которая становится доступна владельцу нейросети, должны применяться общие правила защиты информации.

В ведомстве подчеркнули, что разрабатываемый Цифровой кодекс должен быть направлен на регулирование цифровой среды, обеспечивая не только развитие инновационных технологий, но и защиту прав россиян на конфиденциальность личной информации, сообщают "Известия".