Предложено расширить применение и размер федерального инвествычета

Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" направила в кабмин предложения по совершенствованию федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) из налога на прибыль.

Там считают, что это позволит повысить его привлекательности. Инициатива предполагает увеличение размера вычета с 3% до 20% от суммы инвестиций, расширение отраслевого охвата, предоставление возможности одновременного использования ФИНВ и региональных инвестиционных вычетов (РИНВ). Как заявил руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике организации Кирилл Никитин, Минэкономразвития совместно с заинтересованными органами власти прорабатывает поступающие предложения по корректировке вычета, обобщает текущую практику его применения. При необходимости будут приняты меры по его корректировке.

ФИНВ начал работать с текущего года. Сейчас на ФИНВ могут рассчитывать компании из добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, сферы научных исследований и разработок, энергетики, гостиничного бизнеса и предприятий общепита, телекоммуникаций, а также IT-сферы, сообщает Forbes.