Трамп хочет добиться мира между Москвой и Киевом к 8 августа

Американский лидер Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом до 8 августа.

Об этом следует из сообщения Вашингтона в адрес Совета Безопасности ООН. Как заявил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, пришло время заключить сделку и президент США дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа.

"Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", – отметил он, сообщает Reuters.

Ранее Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине.