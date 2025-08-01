Восстанавливать аккаунт на "Госуслугах" можно будет через мессенджер Max

Восстановить украденный аккаунт на портале госуслуг можно будет с помощью биометрии или российского мессенджера Max, а также с помощью банковского приложения или сайта и визита в МФЦ.

Об этом следует из обновленной версии второго пакета антимошеннических поправок. "Учитывая, что это не совсем мессенджер, а скорее платформа, то интеграция такого функционала может быть отличной от обычного чата с технической поддержкой, который легко фальсифицировать мошенникам", — заявил бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.

По его словам, восстановление доступа к "Госуслугам" будет происходить через частную, а не государственную компанию. Это касается и банков. "И это не VK, а его дочерняя структура. Какова ее ответственность в случае утечки персональных данных, фальсификации процедуры подмены учетной записи или ее кражи? Без решения этих вопросов, которые, кстати, относятся к любому государственному проекту, начиная с Единой биометрической системы, доверие к системе будет неполным. Гражданина могут оставить один на один с его проблемами в случае наступления ИБ-инцидента", — указал Лукацкий.

Руководитель департамента ИБ компании ИВК Игорь Корчагин отметил, что увеличение количества способов входа на "Госуслуги" может привести к повышению риска компрометации аккаунтов, сообщает Forbes.

Тем временем, чиновникам в регионах – от губернаторов до сотрудников муниципалитетов – рекомендовано установить и активно пользоваться мессенджером Max. Принятое законодательство просто вынудит перейти на Max сотрудников госсектора и банков.