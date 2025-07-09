Георгий Филимонов поздравил лучших школьников Вологодчины

В Вологде прошел торжественный прием Губернатора, куда пригласили школьников, получивших максимальный стобалльный результат по итогам единого государственного экзамена, а также золотую и серебряную медали «За особые успехи в учении» I и II степени соответственно.

«Искренне восхищаюсь системой образования, созданной в нашем регионе. Вологодчина может гордиться результатами в вашем исполнении. В этом году у нас 574 медалиста, 61 стобалльник по ЕГЭ, из них 17 учеников только по химии показали наивысший результат. Конечно, наши легендарные олимпиадники – 16 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Ценим и благодарим вас за такие способности, выдающиеся успехи и за то, что получили максимум от своих школьных учителей и родителей», – обратился Георгий Филимонов к участникам торжественного приема.

В этом учебном году 61 вологодский школьник показал наивысший стобалльный результат на едином государственном экзамене. Из них две одиннадцатиклассницы набрали сразу 200 баллов по русскому языку и химии – это Вероника Ставских из Вологодского многопрофильного лицея и Кира Соболева из Средней общеобразовательной школы № 14 города Вологды.

Всего максимального результата на ЕГЭ достигли школьники из 13 муниципальных образований региона. Среди них – обучающиеся учреждений образования Вологды и Череповца, Великоустюгского, Грязовецкого, Никольского, Бабушкинского, Белозерского, Нюнксенского, Сямженского, Тотемского, Тарногского, Череповецкого и Шекснинского округов.

Абсолютный рекорд Вологодской области в этом году – единый госэкзамен по химии, где сразу 17 выпускников получили 100 баллов. Еще 15 школьников показали наивысший результат по русскому языку, 12 – по информатике, восемь – по физике, четыре – по литературе, по три – по математике профильного уровня и истории, один – по географии.

По итогам 2024-2025 учебного года 574 вологодских школьника из 27 муниципалитетов завершили обучение с золотой или серебряной медалью. Так, золотая медаль «За особые успехи в учении» I степени присвоена 301 выпускнику, а серебряной медалью «За особые успехи в учении» II степени награждены 273 юношей и девушек.

«Формирование будущей элиты нашего региона как части нашей великой страны – мой долг и призвание, соответвующие моему мировоззрению, ментальности, базовым понятийным и ценностным установкам. Вы – авторы будущего, в силу своего интеллектуального, духовного, энергетического, пассионарного заряда. Задача областного Правительства – чтобы вы поверили в свою миссию, расправили крылья, почувствовали нашу поддержку и научились менять реальность. Моя прерогатива – дать встречный резонанс, чтобы наши школьники и выпускники чувствовали: Вологодская область ценит, ждет, любит и восхищается», – подчеркнул Георгий Филимонов.