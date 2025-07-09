Информация для жителей и гостей Екатеринбурга - с 10 июля "Гринвич" возобновляет работу

Торгово-развлекательный центр «Гринвич» готовится к открытию с 10 июля. Об этом сообщили в администрации ТРЦ.

Также сообщается, что арендаторы могут попасть на свои рабочие места и готовить магазины с 14:00.

Это касается торговых галерей (магазины розничной торговли); офисных помещений, фирм сервисных услуг.

При этом пока работа кинотеатров не возобновляется. Информация об их открытии будет озвучена несколько позднее.

А для посетителей и горожан ТРЦ "Гринвич" будет открыт с 16 часов.

"Администрация ТРЦ «Гринвич» благодарит горожан за любовь и поддержку, которую мы получали все эти дни. Мы рады видеть вас снова!", - говорится в сообщении администрации Центра.