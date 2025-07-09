Проект жительницы Тюменской области отмечен на форуме "Сильные идеи для нового времени"

Проект жительницы Тюменской области отмечен на форуме "Сильные идеи для нового времени".

На мероприятие поступило более 35 000 инициатив, среди которых идея заместителя директора по основной деятельности социально-реабилитационного центра "Согласие" города Ишима Лидии Неживовой.

В направлении "Национальная социальная инициатива" она представила практику "Теплые встречи" по оказанию эмоционально-психологической поддержки семьям участников СВО, в том числе погибших при выполнении боевых задач.

Идея Лидии — в ТОП-1000 экспертного отбора, всего в него вошли восемь тюменских идей.

Лидия Неживова приняла участие в очной части форума в Москве.

"Событие поразило своим масштабом и широтой рассматриваемых вопросов, смелыми и перспективными идеями, представленными на панельных дискуссиях и мотивационных лекциях по самым актуальным темам. Участие в таких форумах позволяет познакомиться с инновационным опытом регионов, вдохновляет на новые свершения, заряжает оптимизмом, желанием двигаться и развиваться дальше", - заявила она.

По результатам экспертных заключений отмечено, что реализация практики "Теплые встречи" способна привести к существенному улучшению качества жизни членов семей участников СВО и является прорывной идеей.