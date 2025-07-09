Росавиация выдала авиакомпании Nordwind разрешение на полеты в Северную Корею

Росавиация выдала допуск на осуществление рейсов Москва – Пхеньян авиакомпании Nordwind, об этом говорится в приказе ведомства от 8 июля.

Сообщается, что рейсы могут осуществляться два раза в неделю.

Российские турагентства сейчас активно предлагают туры в Северную Корею. Правда, до сих пор поездки осуществлялись на поезде из Владивостока. Попасть в КНДР россияне могут только с визой и в составе организованных групп. Несмотря на высокую стоимость туров, они пользуются довольно большим успехом, отмечают туроператоры – россияне не прочь взглянуть на экзотику, которой в представлении большинства является Северная Корея.