В штаб-квартире партии Марин Ле Пен в Париже прошли обыски

Финансовая полиция и прокуратура провела обыски в штаб-квартире французской партии "Национальное объединение" в Париже. Председатель партии Жордан Барделла сообщил, что в офис нагрянули два десятка силовиков. Информацию о следственных действиях подтвердили в прокуратуре, сообщает France 24.

В прокуратуре заявили, что расследуют финансирование президентской кампании Марин Ле Пен (лидер партии) в 2022 году, кампании по выборам во французский парламент того же года и выборов в Европарламент в 2024 году.

СМИ полагают, что текущее расследование может быть связано с делом Ле Пен, по которому ей был вынесен приговор в марте 2025 года. Тогда Ле Пен, которая по ряду опросов является самым популярным политиком во Франции, приговорили к четырем годам лишения свободы (два из них – домашний арест с браслетом, два – условно), штрафу в 100 тыс. евро и запрету на пять лет занимать выборные должности. Судья Парижского суда уточнил, что запрет вступает в силу немедленно, это значит, что его нельзя будет оспорить. Такой запрет ставит крест на планах Ле Пен баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.

Вместе с Ле Пен были признаны виновными еще восемь евродепутатов – всех их обвинили в растрате бюджетных средств ЕС в пользу партии "Национальное объединение" – речь идет о сумме более 4,6 млн евро.