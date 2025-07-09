Обслуживание госдолга выросло в три раза – Счетная палата России

Государственный долг России в 2024 году вырос на 3,4 трлн руб., таким образом прирост составил 13,5%. При этом расходы на обслуживание госдолга с 2020 года выросли в три раза, об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ на отчет об исполнении федерального бюджета страны за прошлый год.

Зампред Счетной палаты Галина Изотова, выступая в Госдуме, сообщила, что аудитор признал отчет достоверным. Дефицит федерального бюджета составил 1,7% ВВП – прирост дефицита за год составил 7,5%.

"Выявлены нарушения, бухгалтерские ошибки и недочеты на 444 млрд руб., практически на 245 млрд руб. нарушения были устранены в ходе проверки", - сообщила Изотова.

По словам аудитора, уровень исполнения расходов в 2024 году составил 99%. Но при этом на декабрь пришлось 19% исполнения.

"На 35% выросла дебиторская задолженность. Наибольшая дебиторская задолженность у Минтранса, Минпромторга и Минцифры", - отметила Изотова.