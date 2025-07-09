ВС РФ нанесли самый мощный удар по целям на Украине за последнее время

ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам, сообщили в Минобороны РФ.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, заявили в военном ведомстве.

"МК" пишет, что прошлой ночью Воздушно-космические силы РФ осуществили "одну из наиболее масштабных и тщательно спланированных атак с начала лета"

Воздушные силы Украины в своих официальных аккаунтах сообщили о крупнейшей атаке с применением беспилотников по объектам на территории страны. Основной удар, как уточнили в командовании, пришелся на город Луцк в Волынской области.