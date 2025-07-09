Поисковая выдача на маркетплейсах будет регулироваться законом

Итоги поисковой выдачи на маркетплейсах будут регулироваться законом. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

"Итоги поисковой выдачи – это доступ к полке в магазине фактически. Закон предполагает, что все правила ранжирования должны быть раскрыты платформами. Платформа не может искажать итоги выдачи. Этот вопрос регулируется, но возникнет вопрос контроля. Мы будем думать с ФАС и Минцифры", - рассказал о законопроекте министр экономического развития Максим Решетников.

Он добавил, что случающиеся сейчас инциденты вроде выдачи разным людям разных цен на одни и те же товары при поиске (в зависимости от того, на какие суммы и что покупает пользователь) – это дискриминация, и она уже сейчас запрещена для платформ, а контролировать этот вопрос должна антимонопольная служба.

Правительственный законопроект о платформенной экономике вводит регулирование по нескольким большим блокам: закрепляет права и обязанности всех участников торгового процесса (маркетплейсы, ПВЗ, покупатели, продавцы) и защищает интересы бизнеса (будет определяться, что должно быть в договоре между продавцом и посредником).

По словам Максима Решетникова, сейчас порядка 5% ВВП так или иначе связаны с платформенной экономикой, и дальше эта цифра будет расти. По данным за 2024 год, более 3 миллионов человек продают товары и услуги через платформы.