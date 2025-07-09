09 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Володин назвал главу Минэка Максима Решетникова "скрытым большевиком"

Госдума в первом чтении одобрила правительственный законопроект о платформенной экономике (он же закон о маркетплейсах). Его поддержали все профильные комитеты палаты и все фракции (за законопроект проголосовали 408 депутатов, решение было принято единогласно).

При этом комитеты указали, что законопроект сыроват. Сам представляющий законопроект министр экономического развития Максим Решетников с этим согласился и пообещал доработать его ко второму чтению.

Решетников признался, что это первый законопроект, который он лично представляет в Госдуме. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал министру "мотать на ус" этот опыт. "Вот опять из правительства либерал пришел. А на самом деле – скрытый большевик! Вот так же приходил Чубайс. А сейчас где он? Вы все это изучите, и тогда у вас не будет ошибок, которые были у либералов прежнего разлива", - сказал Володин.

Теги: максим решентников, госдума, маркетплейсы


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Развитие сюжета:

Ранее 09.07.2025 14:09 Мск Поисковая выдача на маркетплейсах будет регулироваться законом

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