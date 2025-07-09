В "ЕВРАЗе" посетовали, что из Нижнего Тагила уезжают 80% выпускников школ

Из Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, уезжают 80% выпускников школ. Об этом заявил вице-президент "ЕВРАЗа", руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Он отметил, что сам родился в Нижнем Тагиле, и со школы "четко знал свой путь" – что он поступит в технический вуз, и после вуза будет прямая дорога на одно из предприятий нашего города.

"И мне посчастливилось пойти на НТМК [в настоящее время входит в "ЕВРАЗ"]. И практически все мои друзья пошли по такому пути. И это был стандарт, мало кто уезжал. А сейчас 80% выпускников школ покидают город в поисках лучшей судьбы и лучших институтов, в тот же Екатеринбург. Перед нами серьезный вызов, потому что – а кто же будет работать на нашем высокотехнологическом производстве? И через этот вопрос мы приходим к тому, а какие города должны быть, чтобы молодежь оставалась, и чтобы молодые люди создавали семьи, рожали детей, чтобы было куда направить своих детей, чтобы рожали больше детей и становились многодетными семьями, чтобы была хорошая работа?" – сказал Денис Новоженов.

Он считает, что на это влияют три составляющих: образование, медицина и комфортная городская среда. И по каждому направлению, судя по выступлению Дениса Новоженова, муниципалитет самостоятельно справляется не лучшим образом.

"Школа должна хорошо учить тому, что нужно, желательно в инженерном классе, чтобы потом пойти в Горно-металлургический колледж в Нижнем Тагиле или филиал УрФУ, там научиться тому, что нужно на предприятии, и пойти по проторенной дорожке", – сказал вице-президент "ЕВРАЗа".

Получить качественную медицинскую услугу в Нижнем Тагиле довольно сложно, считает Денис Новоженов.

"Без медицины вообще никуда. К сожалению, советскую систему медицины потеряли, но к большой радости, наверное, наших товарищей, которые свои медицинские модели нам прислали. И сегодня получить качественную медицинскую услугу в Нижнем Тагиле довольно сложно", – добавил он.

Наконец, комфортная городская среда – это не только транспорт, дороги, ливневки, канализация, а еще спорт, культура, экология, считает Денис Новоженов. По его словам, по всем трем составляющим ЕВРАЗ ведет работу с муниципалитетом в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и вкладывает миллиарды рублей в строительство новых объектов, что, в свою очередь, тоже дает новые рабочие места.

Присутствовавший на обсуждении глава города Владислав Пинаев попытался оправдаться и отметил, что это общая задача – создать условия для комфортного проживания, и тут очень важно взаимодействие с предприятиями. Он отметил, что часть налогов крупных предприятий остается в городах присутствия, и поэтому удается реализовать проекты, о которых в городе мечтали десятилетиями – как тот же мост через Тагильский пруд.

Но при этом Пинаев пожаловался на доставшееся ему наследие (в том числе советское), поскольку городским властям приходится ремонтировать школы и 1930-х, и 1940-х годов постройки, посетовал он.

Напомним, на той же панельной дискуссии экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заявил, что рост населения уральской столицы за последние 25 лет произошел "в основном за счет того, что мы высосали [население] из других территорий".