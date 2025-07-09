В "ЕВРАЗе" посетовали, что из Нижнего Тагила уезжают 80% выпускников школ 

09 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В "ЕВРАЗе" посетовали, что из Нижнего Тагила уезжают 80% выпускников школ 

Из Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, уезжают 80% выпускников школ. Об этом заявил вице-президент "ЕВРАЗа", руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Он отметил, что сам родился в Нижнем Тагиле, и со школы "четко знал свой путь" – что он поступит в технический вуз, и после вуза будет прямая дорога на одно из предприятий нашего города.

"И мне посчастливилось пойти на НТМК [в настоящее время входит в "ЕВРАЗ"]. И практически все мои друзья пошли по такому пути. И это был стандарт, мало кто уезжал. А сейчас 80% выпускников школ покидают город в поисках лучшей судьбы и лучших институтов, в тот же Екатеринбург. Перед нами серьезный вызов, потому что – а кто же будет работать на нашем высокотехнологическом производстве? И через этот вопрос мы приходим к тому, а какие города должны быть, чтобы молодежь оставалась, и чтобы молодые люди создавали семьи, рожали детей, чтобы было куда направить своих детей, чтобы рожали больше детей и становились многодетными семьями, чтобы была хорошая работа?" – сказал Денис Новоженов.

Он считает, что на это влияют три составляющих: образование, медицина и комфортная городская среда. И по каждому направлению, судя по выступлению Дениса Новоженова, муниципалитет самостоятельно справляется не лучшим образом.

"Школа должна хорошо учить тому, что нужно, желательно в инженерном классе, чтобы потом пойти в Горно-металлургический колледж в Нижнем Тагиле или филиал УрФУ, там научиться тому, что нужно на предприятии, и пойти по проторенной дорожке", – сказал вице-президент "ЕВРАЗа".

Получить качественную медицинскую услугу в Нижнем Тагиле довольно сложно, считает Денис Новоженов.

Денис Новоженов на выставке "ИННОПРОМ"(2023)|Фото: Накануне.RU

"Без медицины вообще никуда. К сожалению, советскую систему медицины потеряли, но к большой радости, наверное, наших товарищей, которые свои медицинские модели нам прислали. И сегодня получить качественную медицинскую услугу в Нижнем Тагиле довольно сложно", – добавил он.

Наконец, комфортная городская среда – это не только транспорт, дороги, ливневки, канализация, а еще спорт, культура, экология, считает Денис Новоженов. По его словам, по всем трем составляющим ЕВРАЗ ведет работу с муниципалитетом в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и вкладывает миллиарды рублей в строительство новых объектов, что, в свою очередь, тоже дает новые рабочие места.

Присутствовавший на обсуждении глава города Владислав Пинаев попытался оправдаться и отметил, что это общая задача – создать условия для комфортного проживания, и тут очень важно взаимодействие с предприятиями. Он отметил, что часть налогов крупных предприятий остается в городах присутствия, и поэтому удается реализовать проекты, о которых в городе мечтали десятилетиями – как тот же мост через Тагильский пруд.

Но при этом Пинаев пожаловался на доставшееся ему наследие (в том числе советское), поскольку городским властям приходится ремонтировать школы и 1930-х, и 1940-х годов постройки, посетовал он.

Владислав Пинаев(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, на той же панельной дискуссии экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заявил, что рост населения уральской столицы за последние 25 лет произошел "в основном за счет того, что мы высосали [население] из других территорий".

Теги: Евраз, школа, Денис Новоженов, Владислав Пинаев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети