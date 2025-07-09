Станислав Наумов от ЛДПР снимает кандидатуру с досрочных выборов губернатора Свердловской области

Станислав Наумов, которого политическая партия ЛДПР выдвинула на досрочные выборы губернатора Свердловской области, снимает свою кандидатуру. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии региона.

22 июня он сам предоставил необходимые для выдвижения документы, но накануне принес заявление о выходе из гонки за губернаторское кресло. Рассмотрение вопроса запланировано на 10 июля - после решения избирательной комиссии, Наумов утратит статус кандидата.

Напомним, что решение отказаться от участия в досрочных выборах у Наумова созрело после того, как он проанализировал ситуацию с прохождением муниципального фильтра на выборах. Тогда кандидат и заявил, что не сможет набрать нужное количество подписей.

Таким образом, в предвыборной кампании планируют принять участие: врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (ЕР), который сейчас заменяет ушедшего в отставку Евгения Куйвашева, екатеринбургский юрист и общественник Иван Волков (РОС), недавно выдвинувший свою кандидатуру, 29-летний депутат заксобрания Рант Краев от партии "Новые Люди", первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов от "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП).

ЛДПР все еще может выдвинуть другого кандидата - документы принимаются до 18.00 25 июля.