Орлов рассказал, что соседние города "предъявляют" Екатеринбургу за переманивание водителей

Работники ЕМУП "Гортранс" в Екатеринбурге получили существенное повышение заработной платы с начала года. Теперь доход тех, кто управляет автобусом, достигает отметки в 150 тыс. рублей, что стало важным шагом в преодолении кадрового кризиса. Вместе с тем, глава уральской столицы Алексей Орлов на выставке "Иннопром" признался, что города агломерации стали "предъявлять" Екатеринбургу из-за такого переманивания кадров.

"У нас плюсом 100 работников с начала года. Начали предъявлять города агломерации", – сказал он и уточнил, что из этих территорий стали уезжать сотрудники за высокой зарплатой в Екатеринбург.

Градоначальник рассказал об этом в ответ на выступление бывшего главы города Аркадия Чернецкого.

Экс-мэр, а ныне первый зампред Законодательного собрания Свердловской области рассуждал о демографических тенденциях в Екатеринбурге и отметил, что прирост населения города в 300 тыс. человек за последние 25 лет произошел "в основном за счет того, что мы высосали [население] из других территорий". Экс-глава города уточнил, что для Екатеринбурга это неплохо, чего не скажешь о других населенных пунктах, откуда происходит отток.