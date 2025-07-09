В Сургуте осудили управляющего суши-бара "Джонни Тунец"

В Сургуте вынесен приговор по уголовному делу в отношении управляющего суши-бара "Джонни Тунец", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей). В суде установлено, что управляющий не обеспечил соблюдение санитарно-эпидемиологического и дезинфекционного режимов технологии приготовления готовых блюд. В результате 18 человек заболели сальмонеллезом. 11 заболевших - дети.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на год.