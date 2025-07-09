Андрей Клепач считает, что экономика все-таки близка к рецессии

Главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ, бывший замглавы Минэка Андрей Клепач согласен с мнением о том, что российская экономика близка к рецессии. Об этом он заявил корреспонденту Накануне.RU в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Отвечая на вопрос о том, наблюдается ли в экономике "плановое охлаждение", либо она уже близка к рецессии, Андрей Клепач сказал:

"У нас нет рецессии. Но близки [к рецессии], как министр [министр экономического развития Максим Решетников] сказал".

Вместе с тем, он полагает, что во втором полугодии 2025 года все-таки произойдет некоторое оживление и в гражданских отраслях, и продолжится рост в оборонно-промышленном комплексе, который, в том числе, является опорным для Уральского региона.

Накануне Андрей Клепач также дал прогноз о том, что Центральный банк РФ может к концу 2025 года снизить ключевую ставку до 15% с нынешних 20%.

Напомним, в июне на Питерском экономическом форуме финансовые власти поспорили о тенденциях в экономике, и Максим Решетников заявил, что по всем индикаторам экономика уже оказалась на грани рецессии. Руководство Центробанка уверяет, что это не более, чем "плановый выход из перегрева", с этим согласен и глава Минфина РФ Антон Силуанов, который считает, что рецессии в экономике нет.