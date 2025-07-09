В Госдуме предложили доставлять "молочко и мед" на беспилотниках, которые "освободятся" после СВО

В Госдуме предложили вариант применения для беспилотных коптеров и других БПЛА, которые "освободятся" после окончания СВО.

Депутат Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") предложил сделать из беспилотников альтеративу доставке курьерами.

"Молочко, мед, овощи с грядки – граждане будут рады свежим продуктам, смогут получать их с помощью этих коптеров", - сказал парламентарий.

Министр экономического развития России Максим Решетников пообещал, что правительство рассмотрит этот вопрос и подумает, как можно его законодательно отрегулировать.