В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву и Пекин

В Кремле отреагировали на якобы угрозы Дональда Трампа "разбомбить" Москву и Пекин.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, неизвестно, является ли это фейком или нет.

"Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов", - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись, сделанную, предположительно, в 2024 году на закрытой встрече со спонсорами президентской кампании Трампа. На этой записи слышно, как тогда еще кандидат в президенты США Трамп рассказывает об угрозах в адрес Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трамп говорит, как он (предположительно) в бытность президентом США пытался удержать президента России от конфликта с Украиной, а китайского лидера – от захвата Тайваня.

По словам Трампа, он угрожал Путину "разбомбить Москву к чертям". Аналогичную угрозу получил Си Цзиньпин.