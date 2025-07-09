СК возбудил уголовное дело после долгих перебоев с водой в Североуральске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после возникших перебоев с водой в одном из микрорайонов Североуральска.

Напомним, еще 24 июня глава муниципалитета Светлана Миронова сообщила, что к ней поступает множество обращений по поводу перебоев с холодной водой – ее отсутствия или крайне слабого напора в некоторых частях микрорайона Южный. Тогда Миронова признала, что такие ситуации недопустимы, и заявила, что держит ситуацию с ремонтом магистральных сетей на личном контроле.

В местном "Водоканале" уверяли, что в течение двух-трех дней ремонт будет завершен, и водоснабжение микрорайона восстановится в полном объеме. Однако сегодня жители Североуральска пожаловались, что на календаре уже 9 июля, а воды как не было, так и нет. При этом подвоз питьевой воды не организован.

Как сообщает информационный центр СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело. По какой именно статье его возбудили, в ведомстве не уточнили.

Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о предварительных и окончательных результатах расследования дела о ненадлежащем водоснабжении в Южном. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.