Лавров посетит КНДР с рабочим визитом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР.
Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лавров проведет переговоры в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств.
Ранее стало известно, что в Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Также ведется диалог о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян "для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями", сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
В январе министры иностранных дел России и КНДР провели в Москве переговоры.