Лавров посетит КНДР с рабочим визитом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР.

Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лавров проведет переговоры в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Ранее стало известно, что в Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Также ведется диалог о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян "для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями", сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В январе министры иностранных дел России и КНДР провели в Москве переговоры.