В России в шесть раз выросли продажи препаратов для похудения

В России продажи препаратов для похудения выросли в шесть раз – до 5 млрд руб. только в первом квартале 2025 года. Фармкомпании выпустили более 2 млн препаратов, передает ТАСС со ссылкой на Центра развития перспективных технологий.

Исследование охватило только препараты на основе семаглутида и тирзепатида (аналоги знаменитого "Оземпика").

Сообщается, что производство таких препаратов выросло почти в десять раз за год (первый квартал 2025 года к первому кварталу 2024-го). При этом первый российский препарат на основе тирзепарида вышел на рынок только в январе 2025 года.