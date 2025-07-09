09 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России растет импорт китайской стали на фоне снижения отечественной выплавки

На фоне снижения производства стали в России растет импорт китайского металла. За первые пять месяцев 2025 года импорт вырос на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За то же время выплавка стали в РФ сократилась на 5,2%, пишет Forbes.

Эксперты отмечают, что укрепление рубля и сокращающийся внутренний спрос на сталь делают импорт продукции из Китая более выгодным, чем закупки у отечественных металлургов. Эксперты считают, что китайская сталь вряд ли серьезно потеснит российскую в перспективе, хотя по некоторой номенклатуре (стальные изделия вроде болтов и изделия из нержавейки) Китай и раньше занимал весомые позиции. Однако, что касается стали для строительства, тут застройщики больше доверяют российскому качеству, да и в случае изменений требований к продукции отечественные металлурги быстрее и охотнее отреагируют на необходимость перестроиться.

Теги: сталь, металлургия, китай, импорт


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