В России растет импорт китайской стали на фоне снижения отечественной выплавки

На фоне снижения производства стали в России растет импорт китайского металла. За первые пять месяцев 2025 года импорт вырос на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За то же время выплавка стали в РФ сократилась на 5,2%, пишет Forbes.

Эксперты отмечают, что укрепление рубля и сокращающийся внутренний спрос на сталь делают импорт продукции из Китая более выгодным, чем закупки у отечественных металлургов. Эксперты считают, что китайская сталь вряд ли серьезно потеснит российскую в перспективе, хотя по некоторой номенклатуре (стальные изделия вроде болтов и изделия из нержавейки) Китай и раньше занимал весомые позиции. Однако, что касается стали для строительства, тут застройщики больше доверяют российскому качеству, да и в случае изменений требований к продукции отечественные металлурги быстрее и охотнее отреагируют на необходимость перестроиться.