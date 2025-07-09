В Тюмени мошенники, представляясь председателями ТСЖ, угрожают людям "исключить их из жильцов"

В Тюменской области мошенники используют новую схему обмана, сообщили Накануне.RU в Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

Злоумышленники через поддельные аккаунты в мессенджерах выдают себя за председателей ТСЖ или сотрудников УК. Они пишут собственникам, называют их ФИО, дату рождения и адрес с просьбой подтвердить актуальность проживания.

Преступники просят прислать код от якобы чат-бота "ГИС ЖКХ" или перейти по ссылке под предлогом "подтверждения данных". Мошенники угрожают "исключить из списков жильцов" в случае отказа. Однако ни в коем случае не следует этого делать - это ловушка. Таким образом они получают доступ к аккаунту на Госуслугах или смартфону.

"УК и ТСЖ не проводят сверки данных через мессенджеры таким образом! Если вы проигнорируете такое сообщение — ничего не случится. Никогда не отправляйте коды подтверждения и не переходите по сомнительным ссылкам, даже если отправитель кажется представителем вашей УК или ТСЖ", — сообщает Государственная жилищная инспекция Тюменской области.

Управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовано разместить предупреждение о новой схеме мошенников в подъездах и чатах домов.