"Не увидели проблемы": Иванов рассказал, как продвигается расследование о "дезертирстве" инженера из Сухого Лога

История с инженером Виктором, которого спустя 2,5 года работы на заводе в Сухом Логе вдруг объявили дезертиром, стала еще запутаннее. Об этом в своих соцсетях написал депутат Госдумы Максим Иванов, к которому семья обратилась за помощью. По его словам, военное ведомство не увидела проблемы, так как уральца из воинской части якобы никто не увольнял.

"Как так получилось, что человек по документам воевал, а по факту его ни дня не было в этой воинской части и хватились его только через 2,5 года? Не месяца, а года!

И ведь наверняка ему переводили денежное довольствие. А если переводили, то куда? И кому? Однако к моему, скажем так, удивлению, собеседники из числа ответственных лиц проблемы не увидели. По их мнению, никто металлурга не увольнял, и он должен быть в армии", – рассказал депутат.

Напомним, что еще в сентябре 2022 года Виктор предоставил в пункте формирования документы о получении высшего образования и имеющемся у него праве на отсрочку. В воинской части согласились с этим и в течение месяца свердловчанин был уволен - все документы с проставленными печатями ему также выдали. После он устроился на местный завод, успел стать начальником, завести семью и ребенка. Но уже 1 мая 2025 года к нему пришла военная полиция и заявила, что тот дезертир.

Иванов отметил, что такая путаница произошла из-за проблем с оформлением документов еще в начале СВО. Сейчас же, с приходом в 2024 году министра обороны Андрея Белоусова, военное ведомство планомерно наводит порядок в сфере учета личного состава. В связи с этим депутат предположил, что подобные истории могут всплывать и в будущем.

"Ситуация, как минимум, странная. Если не сказать – абсурдная. Направил запрос в Генпрокуратуру. Будем разбираться, кто на самом деле "накосячил" пару лет назад и с кого держать спрос за подобный кадровый учет? Сегодня неминуемо всплывают ошибки прошлого. И не исключаю, что мы еще не раз возможно столкнемся с историями "бойцов невидимок", которые якобы воюют и получают денежное довольствие, а по факту, ни о чем не подозревая, работают на гражданке", – добавил депутат.