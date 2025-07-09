ФСБ ликвидировала диверсанта, готовившего подрыв ж/д моста в Саратовской области

В Саратовской области мужчина планировал взрыв железнодорожного моста, сотрудники ФСБ предотвратили теракт.

Злоумышленник уничтожен при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство. Он оказал сопротивление с применением оружия, в результате ответного огня был ликвидирован, сообщили в ФСБ России.

Установлено, что диверсант поддерживал контакты с украинской стороной и планировал после совершения теракта отправиться на Украину для участия в боевых действиях. Возбуждено уголовное дело.

В июне подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях были квалифицированы следствием как теракты (ст. 205 УК РФ). В СКР заявили, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан. В результате террористических актов семь человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети.