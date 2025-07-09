Мальчика, пострадавшего при атаке беспилотника на курский пляж, перевели в Москву

Мальчика, пострадавшего накануне вечером при атаке беспилотника на курский пляж, перевели в Москву. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Реанимобиль доставит ребенка и его маму в НИИ имени Сперанского, написал он в телеграм-канале.

Также после операции мужчину с проникающими ранениями грудной клетки транспортируют из железнодорожной больницы в Курскую областную.

Еще четыре человека остаются в больнице, состояние их оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, добавил Хинштейн.

Напомним, ВСУ вечером 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Три человека погибли. Число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.