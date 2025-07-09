Службы внешней разведки России и Франции продолжают сотрудничать

Глава службы внешней разведки Франции (DGSE) Николя Лернер сообщил, что все время остается на связи с российскими коллегами, даже когда по дипломатической линии отношения Москвы и Парижа заходят в тупик.

"Мы ведем переговоры практически со всеми службами безопасности мира", - отметил Лернер в интервью телеканалу LCI.

"Сохранение открытых каналов связи даже при закрытых дипломатических каналах – один из принципов работы службы внешней разведки, из которого практически нет исключений", - добавил глава спецслужбы.

По словам Лернера, российские и французские спецслужбы, несмотря ни на какие конфликты, продолжают обмен данными и сотрудничество по вопросам, связанным с исламистским терроризмом. "Мы продолжаем передавать информацию, мы продолжаем ее получать", - сообщил Лернер по этому поводу.

Он добавил, что лично и "даже недавно" общался со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным.

При этом конфронтация двух стран продолжается. Ленрнер заявил, что до начала российско-украинского конфликта в России находилось около 80 агентов Франции, затем "почти 50 были высланы".