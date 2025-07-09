Эксперты одобрили строительство "Верхнепышминского" и "Широкореченского" мусорных комплексов

Археологи одобрили строительство экотехнопарка "Верхнепышминский" и комплекса "Широкореченский", куда будут свозить твердые коммунальные и промышленные отходы. Соответствующая информация появилась на сайте управления госохраны памятников.

Эксперты провели историко-культурную экспертизу и зключили, что на месте строительства "Широкореченского" комплекса нет археологических памятников или объектов, имеющих историческую ценность. Объект расположится на улице Евгения Савкова, 100 вблизи с действующим мусороперерабатывающим комплексом и законсервированным полигоном.

Никаких признаков археологических объектов не было выявлено и под Верхней Пышмой, где в 2026 году хотят построить мусоросортировочный комплекс, участок компостирования и полигон "Верхнепышминский". Он расположится между рекой Ваштымский Исток и Серовским трактом.

Новые объекты предполагают экологичное обращение с отходами.

Напомним, что мусоросортировочный комплекс хотели построить и в Сысертском районе. Протест местных жителей игнорировался городскими и региональными властями долгое время, однако, по решению врио губернатора Дениса Паслера, было решено выбрать другое место. Бизнесмен Алексей Бобров заявил, что расторжение концессии для него сюрпризом не стало. Отказываться от проекта мусоросортировочного комплекса не собираются, однако теперь решение за правительством Свердловской области.