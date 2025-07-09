"Живем второй месяц без воды": в Североуральске жалуются на перебои с водоснабжением

Жители Североуральска пожаловались на перебои с холодным водоснабжением. По их словам, ситуация не меняется с июня.

Еще 24 июня глава муниципалитета Светлана Миронова на своей странице в соцсети сообщила, что к ней поступает множество обращений по поводу перебоев с холодной водой – ее отсутствия или крайне слабого напора в некоторых частях микрорайона Южный. Тогда Миронова заявила, что такие ситуации недопустимы.

Глава отмечала, что держит ситуацию с ремонтом магистральных сетей на личном контроле. В местном "Водоканале" заявляли, что в течение двух-трех дней ремонт будет завершен, и водоснабжение микрорайона восстановится в полном объеме.

Сегодня в сообществе "Подслушано Североуральск" был опубликован пост с обращением к Светлане Мироновой. Главе напомнили о ее июньском заявлении.

"Обещали водоснабжение восстановить через два-три дня. Сегодня уже 9 июля. Воды как не было, так и нет. Ни капли. Сколько можно обманывать людей и не выполнять свои обещания?", - задается вопросом автор поста.

В комментариях жители приглашают на чай представителей мэрии и "Водоканала", чтобы они "попили из грязной посуды".

"Такие ситуации недопустимы, а мы живем второй месяц без воды вообще. С колонки привозим канистрами. Три дня организовали подвоз технической воды, чтобы людей заткнуть, и достаточно", - пишет жительница города Алена.

В пресс-службе администрации Североуральска Накануне.RU пообещали уточнить информацию по срокам восстановления водоснабжения.