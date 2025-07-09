Туркмения выразила Украине протест

МИД Туркмении выразил протест Украине против ложной информации об этой среднеазиатской стране, прозвучавшей в украинских СМИ, сообщается на сайте ведомства.

8 июля на украинском госканале Frеедом вышел сюжет об отсутствии интернета в Туркмении. Представители канала не имеют реального представления о современной Туркмении и никогда в ней не были, зато распространяют ложь, подчеркнули в МИД. И это уже не первый случай, когда Frеедом дезинформирует зрителей, несмотря на "многолетнюю поддержку Туркменией Украины".

Ашхабад требует от Киева принять меры, чтобы подобное не повторялось.