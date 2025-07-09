В Тюмени бывший работник банка украл у пенсионеров миллионы, выпустив дополнительные карты

В Тюмени перед судом предстанет бывший банковский работник, похитивший у пенсионеров более 9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.



Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника одного из банков. Он обвиняется по ст. 272 УКРФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 158 УК РФ (кража).



По версии следствия, с 2022 - 2024 год обвиняемый, имея доступ к информации, содержащей банковскую тайну, похищал деньги у клиентов банка. При обслуживании пожилых посетителей офиса он получал доступ к их персональным данным и затем без согласия и надлежащего уведомления выпускал к их счетам дополнительные банковские пластиковые карты, которые владельцам не выдавал. Одновременно он отключал СМС-уведомления о проводимых по счетам операциях.