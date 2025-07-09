Адвокат: Экс-депутат Курской облдумы не давал показания на Старовойта

Адвокат арестованного экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева опроверг информацию о том, что его подзащитный давал показания на бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта.

Как сообщила ТАСС один из адвокатов бывшего депутата Елена Ярлыкова, Васильев ранее давал показания только по существу предъявленного ему обвинения. "Они не касались ни личности Старовойта, ни его деятельности на посту губернатора", - отметила она.

Смирнов обвиняется в растрате в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО.

Ранее Следственный комитет России прокомментировал смерть экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Он был найден мертвым в своем автомобиле 7 июля, в день своего увольнения с министерского поста. Сообщается, что ЧП произошло в парке – недалеко от места жительства чиновника. "Основная версия – самоубийство", – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Shot писал, что на Романа Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов (ранее его зам), арестованный по обвинению в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве защитных сооружений в регионе.