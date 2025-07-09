На площадке «ИННОПРОМ-2025» Алексей Текслер заявил: Челябинская область в очередной раз показала свои достижения и возможности

Во втором дне работы «ИННОПРОМ-2025» принял участие глава российского Правительства Михаил Мишустин. Премьер посетил коллективный стенд Челябинской области. На двухэтажном стенде региона представлены передовые инновационные разработки и проекты предприятий Южного Урала.

Как рассказал Алексей Текслер главе российского правительства, в их числе – современные робототехнические решения, включая нового консольно-портального робота GR-40 производства Завода Роботов, специализированная техника – в частности, мобильное робототехническое средство пожаротушения тяжелого класса от «ДСТ-Урал» и ратрак «Синара-400» для горнолыжных курортов, разработанный совместно с ГК «Синара» и многие другие изделия.

Особое внимание Михаил Мишустин уделил проекту создания нового промышленного индустриального кластера «Смарт Элемент», макет которого также представлен на стенде.

Проект предполагает инвестиции в размере 700 млрд рублей. Он объединит предприятия цветной и черной металлургии, энергетики, химической промышленности и производства удобрений. Соглашение о партнерстве по созданию этого уникального промышленного кластера было подписано накануне.



Выступая перед участниками и гостями Международной промышленной выставки-форума «ИННОПРОМ-2025», Михаил Мишустин, в частности, сказал: «Мы продолжаем программы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Современную инфраструктуру в регионах развиваем путем создания индустриальных парков, технопарков. Сегодня целый ряд таких парков и решений было показано, особенно очень большой был показан коллегами из Челябинской области».

Напомним, проект реализуется при участии китайских партнеров.

«Это, пожалуй, крупнейший проект такого плана в стране, – отметил Алексей Текслер. – Мы видим здесь синергию разных отраслей, что позволит создать высокооплачиваемые рабочие места и укрепит экономический потенциал региона».

Также премьер, обращаясь к участникам стратегической сессии, особо акцентировал внимание на высоких темпах развития обрабатывающей промышленности, демонстрирующим устойчивый рост даже в условиях беспрецедентного внешнего давления.

Михаил Мишустин отметил успешную работу предприятий региона в нескольких ключевых секторах. В частности, было упомянуто производство комплектующих для ведущих мостов грузовых машин, запущенном на Автомобильном заводе «Урал» в Миассе.

«Основным инструментом поддержки небольших и средних компаний является наш фонд развития промышленности. За одиннадцать лет его деятельности было выдано около двух тысяч льготных займов уже на общую сумму 650 миллиардов рублей. Это позволило открыть или серьезно модернизировать более тысячи производств по всей стране. В том числе несколько заводов запустили в текущем году. Начали изготавливать комплектующие для ведущих мостов грузовых машин в Челябинской области, в Татарстане», - уточнил Михаил Мишустин.

Губернатор Челябинской области до начала стратегической сессии подробно осмотрел стенды ведущих предприятий региона на «ИННОПРОМе-2025», ознакомившись с их новейшими разработками и достижениями. Также он посетил стенды ведущих российских корпораций.

Ознакомился на стенде Группы Синара с новейшими разработками компании– трехсекционным низкопольным трамваем модели 71-233 «Синара», макетом будущего комплекса по производству высокоскоростных поездов на заводе «Уральские локомотивы». Также Алексей Текслер провел рабочую встречу с президентом Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрием Пумпянским. Обсудили актуальные вопросы взаимодействия предпринимательских сообществ Челябинской и Свердловской областей.

Губернатор ознакомился и с инновационными решениями Сбера, обсудил с вице-президентом Сбербанка, председателем Уральского банка Петром Колтыпиным направления расширения сотрудничества.

«Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве со Сбером для масштабирования успешных проектов и внедрения инноваций в нашем регионе», - сказал губернатор.

Пётр Колтыпин пояснил Алексею Текслеру: «Мы показываем, как искусственный интеллект меняет модель взаимодействия человека с домом, городом, позволяет предприятиям сокращать издержки, увеличивать производительность. Регионам цифровые инструменты Сбера помогают создавать новые точки роста».

На коллективном стенде госкорпорации «Росатом» Алексею Текслеру презентовали разработку компании «АМГ» из ТОР «Снежинск» – гематологический анализатор, предназначенный для проведения исследований клеток крови и решения госкорпорации в области электродвижения - от литийионный батареи, производство которой запускают в Калининградской области и электрозаправочных комплексов до только что вернувшегося с Северного полюса электромобиля «Атом», который стал первый электрокаром, побывавшем на самой северной точке планеты.

Напомним, помимо промышленных достижений, на стенде Южного Урала представлены и социальные проекты, реализуемые ММК и Русской медной компании: макеты парка «Притяжение», РМК-Арены и Кафедрального собора Рождества Христова.

«Социально ответственный бизнес – это залог развития региона, – подчеркнул Алексей Текслер. – Инвестиции в социальную сферу, в людей – это крайне важно».





На площадке «ИННОПРОМ-2025» Алексей Текслер также обсудил с председателем правительства ЛНР Егором Ковальчуком конкретные векторы межрегионального сотрудничества в рамках подписанного накануне соглашения.

А с делегацией Республики Татарстан был подписан план мероприятий на 2025-2027 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между регионами. Подписи поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В рамках деловой программы второго дня работы на площадке «ИННОПРОМ-2025» губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с Клубом молодых промышленников, в рамках которой состоялись презентации инновационных проектов от членов Клуба.

Губернатор пригласил молодых промышленников рассмотреть площадку ОЭЗ «Южноуральская» для развития своих производств, напомнил о 12 индустриальных парках, промышленных и технопарках и 5 территориях опережающего развития, добавив, что в области постоянно совершенствуются меры по снижению фискальной нагрузки на промышленные предприятия с активной инвестиционной политикой.

Подводя итоги участия в «ИННОПРОМ-2025», Алексей Текслер подчеркнул, что регион подтвердил свои позиции в топ-10 рейтинга эффективности промышленной политики Минпромторга России, заняв там 7 строчку среди всех регионов страны. А председатель Правительства РФ Михаил Мишустин неоднократно упоминал Челябинскую область в ходе центральной стратегической сессии «ИННОПРОМА», высоко оценив представленные проекты.

«Челябинская область в очередной раз показала свои достижения, свои возможности. Мы успешно выполняем поручения Президента России, направленные на достижение технологического лидерства. Наш регион, опорный регион, активно в этом работает. Уверен, что все проекты будут реализованы. А на следующих подобных форумах мы будем представлять уже новые проекты развития Челябинской области, а значит, всей страны», – резюмировал Алексей Текслер.