Привязывали к доскам и "купали" в снегу. В Артемовском вынесли приговор отцу и дочери, истязавшим опекаемого ими подростка

Артемовский городской суд вынес приговор двум местным жителям - отцу и его совершеннолетней дочери, которые с особой жестокостью истязали 13-летнего мальчика, находящегося у них под опекой. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде было установлено, что издевательства продолжались с декабря 2022 по февраль 2023 года. Все они сопровождались грубыми, унижающими достоинство малолетнего оскорблениями. Ребенка избивали, не давали спать, заставляли мыться и справлять нужду в снегу при минусовой температуре, а также неоднократно привязывали к ложу из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги пластиковыми стяжками и ремнями.

Обоим предъявили обвинения по статьям: пп. "а", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору", пп. "г", "д", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору", ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если оно соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Каждого приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима. Оба были взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в Екатеринбурге перед судом также предстанет опекунша ребенка, которую обвиняют в истязаниях. Однако в этой истории все закончилось трагедией, и 6-летний Далер умер. По версии следствия, его опекун Вероника Наумова, решив и дальше получать пособия, скрыла смерть ребенка, поместила тело в сумку и спрятала в подвале гаража, после чего заявила о пропаже мальчика.

Приговор Наумовой и ее племяннику, которого также обвиняют в истязаниях, вынесут уже 28 июля.