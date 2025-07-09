Главе Минпромторга показали производственные площадки УЗГА

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил производственные площадки Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минпромторга, Алиханову показали цех по производству двигателей большой тяги и моторно-испытательную станцию, где проходили стендовые испытания новейшего российского турбовинтового двигателя ВК-800. Также министр оценил новый многофункциональный производственный комплекс.

В комплексе ведутся работы по оснащению функциональными узлами и системами первого фюзеляжа турбовинтового регионального самолета "Ладога". Здесь же готовят к ремоторизации один из летных экземпляров легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал".

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, заявил, что поставки импортозамещенных самолетов перевозчикам запланированы на 2026 год.