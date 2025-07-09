Трамп угрожал Путину и Си разбомбить Москву и Пекин

Американский телеканал CNN опубликовал аудиозапись, сделанную, предположительно, в 2024 году на закрытой встрече со спонсорами президентской кампании Дональда Трампа. На этой записи слышно, как тогда еще кандидат в президенты США Трамп рассказывает об угрозах в адрес Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трамп говорит, как он (предположительно) в бытность президентом США пытался удержать президента России от конфликта с Украиной, а китайского лидера – от захвата Тайваня.

По словам Трампа, он угрожал Путину "разбомбить Москву к чертям". "Я сказал Путину: "Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора". А Путин такой: "Я вам не верю". Но он тогда все равно поверил мне на 10%", - сказал Трамп.

Аналогичную угрозу получил Си Цзиньпин. Трамп сам говорит, что китайский лидер, возможно, думал об американском президенте как о сумасшедшем.