09 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Зеленский намерен убрать Залужного

Зеленский намерен заменить всех послов в странах G7 и G20, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, эти "кадровые решения" ожидаются в ближайшее время.

"Наверняка следует ожидать около 20 указов, которыми будут и уволены, и назначены новые руководители зарубежных учреждений", - сказал он.

Это значит, что будет смещен и посол в Британии, бывший главком ВСУ Валерий Залужной, который является одним из потенциальных политических конкурентов Зеленского, хотя политических планов никогда не озвучивал. Не искючено, что вся ротация послов преследует прежде всего цель убрать Залужного.

Характерно, что депутат Рады Марьяна Безуглая, которая резко критикует украинское военное командование, в том числе нынешнего главкома ВСУ Сырского, на днях "наехала" и на Залужного. Она вспомнила его "дебилизм", который достиг "кровавого апогея" в Крынках (Херсонская область), когда он бросал морпехов как обычную пехоту. А накануне язвительно поздравила его с днем рождения как "селфимена", который отдыхает в Лондоне "с комфортом, в спортзальчике, вместо того чтобы здесь бороться с нами".

"Борьба продолжается" - это наш лозунг, а не ваша показуха. Стыдно на вас смотреть и даже отвратительно. Вы - пример нашего поверхностного "зеленого" отбора. Ни чести, ни достоинства, ни правды. Да, мы виноваты. Да, виноват Зеленский, что он так выбирает. Но вы, именно вы тогда получили уникальный шанс изменить все. Я верила и шла за вами весь 2022 год, но неудобные вопросы только раздражали вас, а кумовство прикрывалось ложью", - написала Безуглая.

Ряд экспертов считают, что вся бескомпромиссная критика Безуглой согласовывается с офисом Зеленского и направлена на неугодных ему фигур. Напомним, Залужный был уволен с поста главкома ВСУ 8 февраля 2024 года, а вскоре направлен послом в Британию.

Теги: залужный, зеленский, украина


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