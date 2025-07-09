Лифтеры, по вине которых тагильчанку зажевало в дверях лифта, получили незначительные штрафы

В истории молодой матери из Нижнего Тагила, которую еще в октябре 2023 года зажевал лифт, поставлена точка. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что инцидент произошел 21 октября в подъезде № 6 дома № 10 по улице Удовенко. Местная жительница на первом этаже закатила в кабину коляску с ребенком, нажала кнопку нужного этажа, но не успела зайти в кабину. В этот момент лифт начал движение вверх с открытыми дверьми. Девушка 35 минут провела с торсом на первом и ногами на втором этажах, пока ее не нашли соседи. Коляска с ребенком в кабине также перевернулась вверх колесами. К счастью, грудничок не пострадал.

Диспетчер получил сигнал тревоги и пытался связаться с кабиной лифта, однако в ответ услышал только неразборчивые крики. Прибывший на место аварийный электромеханик вместе с соседями совместными усилиями разомкнули двери лифтовой шахты на втором этаже и достали ребенка. Спасти мать оказалось намного сложнее - только после полного отключения вводного устройства удалось вручную опустить кабину лифта и извлечь пострадавшую.

Женщина получила множественные переломы костей ноги, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

После инцидента жильцы дома рассказывали, что лифт часто ломался, однако их жалобы все время игнорировались. В мэрии заверили, что лифт только в 2023 году проходил ТО, в результате которого никаких нарушений в его работе не наблюдалось. Уральское управление Ростехнадзора провело собственную проверку и подтвердило, что своевременные и качественные осмотры, а также техническое обслуживание лифта не проводились.

Мировой судья судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района признала виновными в травмировании молодой матери работников ООО "СП "Тагиллифт". Начальник участка Игорь П. и электромеханик Максим Г. осудили по ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП РФ – "Нарушение требований к обеспечению безопасности лифтов, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновение аварии". Приняв во внимание положительные характеристики подсудимых, а также признание ими свое вины, суд назначил Игорю штраф в 25 тыс. рублей, а Максиму - в 4,5 тыс. рублей.

Постановления в законную силу не вступили.

Напомним, что после инцидента, помимо гражданского, было также возбуждено уголовное дело, а ситуация дошла до самого главы СКР Александра Бастрыкина. В суде отметили, что в 2024 году уголовное дело в отношении электромеханика было прекращено в связи с примирением с потерпевшей. Обвиняемый полностью загладил причиненный вред, выплатил компенсацию.