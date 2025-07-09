ВСУ нанесли удар по пляжу в Курске, погибли три человека

Три человека погибли, еще семь получили ранения в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курске, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн .

"Поздно вечером, в праздник врагом сознательно был нанесен удар по месту, где находились мирные жители!" - написал он в телеграм-канале.

Все трое погибших — мужчины. Один из них — сотрудник Росгвардии, который приехал эвакуировать людей, уточнил Хинштейн.

Также он сообщил, что среди пострадавших — мальчик 5-ти лет. Три человека, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Мальчика планируют перевозить в Москву для дальнейшего лечения.

Кроме того, под ударом ВСУ оказался город Рыльск, сообщил Хинштейн. Украинский беспилотник ночью атаковал инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля. Еще один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», начался пожар. Пострадали две женщины, одна из них в больнице.