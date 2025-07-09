Дефицит людей. Киев заманивает украинцев прощением за дезертирство

Мобилизованные украинцы, самовольно покинувшие места дислокации до 10 мая 2025 года, могут вернуться по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года. Об этом заявила замминистра обороны республики Екатерина Черногоренко. Мера очевидно рассчитана на пополнение рядов боевиков, испытывающих нехватку людей.

В июле 2024 года Рада, в условиях массового людей бегства за границу, упростила дезертировавшим возвращение. Это, однако, не остановило поток бегущих от боевых действий людей. Их общее число еще в прошлом году даже по оценкам в Киеве превысило 100 тыс.

Российский обозреватель Юрий Подоляка пишет, что стало известно, сколько солдат сбежало из армии Зеленского в июне, - более 17 тыс. Это чуть ниже майской цифры (20 тыс.), но, скорее всего, связано не с улучшением дисциплины, а с уменьшением количества мобилизованных. По оценкам последних, которым посчастливилось сбежать из ВСУ, до фронта доезжает примерно половина из тех, кто наскоро обучался в учебных лагерях.

"Есть сведения (с Украины), что ТЦК все труднее и труднее ловить людей (их банально меньше стало - многих уже переловили, а остальные стали более пуганными) и потому количество мобилизованных месяц к месяцу уменьшается", - написал Подоляка.

По его данным, всего за все время СВО 231 тыс. человек "предпочли сбежать, а не погибать за шайку бандитов".

По киевским законам, первое самовольное оставление части не считается дезертирством. А вот случаев собственно дезертирства в июне официально зафиксировано более 2,1 тыс., что на 18% больше, чем в мае, сообщило накануне Госбюро расследований Украины.

