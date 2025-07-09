В Красноярске допросили первого вице-мэра города

В Красноярске первого вице-мэра города Александра Мацака допросили по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. По данным РИА Новости, чиновник проходит по делу как свидетель. Само дело ведется в отношении сотрудника автотранспортного предприятия.

Канал "112" сообщает, что дома у чиновника прошел обыск. Якобы, уголовное дело может быть связано с Владиславом Логиновым – бывшим руководителем Мацака, которого подозревают в получении взяток на 180 млн руб. от одной из компаний за ремонт городских дорог.

Официально мэрия информацию пока не комментирует.