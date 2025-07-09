Крупный пожар на складе на Монтажников в Екатеринбурге полностью потушен

Крупный пожар на улице Монтажников в Екатеринбурге полностью потушен. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сегодня утром огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания в ведомстве пока не называют, ее предстоит установить пожарным дознавателям.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля в пятиэтажном офисном здании на улице Монтажников в уральской столице вспыхнул пожар. Горело складское помещение на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, огнем были затронуты только сам склад, имущество физических лиц и внутренняя отделка здания.

После пожара Роспотребнадзор начал проверку качества воздуха в Екатеринбурге. Ее результаты в ведомстве пока не сообщали.