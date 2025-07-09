Минпросвещения вводит единые нормы времени на контрольные работы в школах

Минпросвещения России с 1 сентября вводит единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах.

С предстоящего учебного года школьники будут выполнять контрольные работы, являющиеся формой письменной проверки результатов обучения, в течение одного или двух уроков - длительность каждого составляет не более чем 45 минут.

Длительность практической работы, направленной на выработку у учащихся практических умений и не являющейся формой контроля, будет составлять один урок - не более чем 45 минут.

Объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение того или иного предмета в соответствующем классе, сообщает РИА Новости.