Захарова: Поставляемое Украине оружие идет на убийство детей

Поставляемое союзниками Украины для нужд армии оружие используется для убийства детей в России.

Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на удар ВСУ по городскому пляжу в Курске.

"Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет, — на убийство детей", — заявила дипломат.

Ранее об ударе по пляжу "Городской" в Курске сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В результате атаки на месте погибли три человека, среди них – пятилетний мальчик. Еще семь человек пострадали.

В феврале Правительство РФ выделило жителям Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, 44 миллиарда рублей. Сообщалось, что курянам будут платить ежемесячно по 65 тысяч рублей. Ранее это поручение отдал президент России Владимир Путин.