Семейную ипотеку запретят оформлять не по месту регистрации

Запрет на оформление семейной ипотеки на жилье не в регионе регистрации заемщика могут ввести в I квартале 2026 года.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам депутата, эту важную инициативу могут внести на рассмотрения до конца весенней сессии.

Семейная ипотека остается единственным доступным вариантом покупки недвижимости для многих граждан. Так, по итогам мая доля этой программы в выдачах приблизилась к 70%. Таким образом, три из четырех жилищных кредитов в стране оформляют именно семьи с детьми, сообщают "Известия".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что семейную ипотеку нужно выдавать по месту регистрации заемщика. По ее словам, в настоящее время более половины выданных по программе ипотечных кредитов приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.